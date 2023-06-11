الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بالمناولة الأولى لأبناء كنيسة سان جورج بالإسكندرية

ابراهيم اسحق
ابراهيم اسحق

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة سان جورج، بغبريال، وذلك بدير القديس أنطونيوس البدواني بباكوس، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات. وفي كلمة العظة، أوضح صاحب الغبطة أهمية سر الإفخارستيا في حياتنا، مؤكدًا للمحتفى بهم أن المناولة الاحتفالية، هي أولى خطواتهم الفعلية، داخل الكنيسة.

وقدم الأب يوسف أمين الفرنسيسكاني كلمات الشكر إلى غبطة أبينا البطريرك، مهنئًا أسر أبناء وبنات المناولة الاحتفالية.

هذا وتحت شعار "Yalla Share"، افتتحت فعاليات المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، للمرحلة الابتدائية (الفئة العمرية الصغيرة)، وذلك بمقر الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، مسؤول لجنة المهرجان الإيبارشي، والأب عمانوئيل صبحي، أحد رعاة كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر، والأخ محسن مجدي.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب عمانوئيل صبحي، أعقبها بعض الترانيم الروحية، كما تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا حول "المفلوج"، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الترفيهية، والأشغال اليدوية.

كما استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم، بقيادة الأخ كامل حلمي، والأخ ماجد فوزي، وذلك بمقر المطرانية.

وقدم مجلس جنود مريم التهنئة إلى نيافة المطران، بالسيامة الأسقفية، كما تمت مناقشة دور جنود مريم بالكنيسة، بالإضافة إلى عرض تطلعات الفترة المقبلة.

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