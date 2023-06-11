الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رؤساء قطاعات الناشئين بالأندية الإسبانية فى القاهرة لمتابعة نجوم "كابيتانو مصر"

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاهتمام ورعاية الموهوبين وتوفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم، يستعد مجموعة من كبار كشافي كرة القدم في أوروبا للحضور إلى القاهرة مطلع شهر أغسطس المقبل، بجانب عدد من مدربي ورؤساء قطاعات الناشئين في أشهر الأندية الإسبانية مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو وريال بيتيس وسالتا فيجو وبلد الوليد، وذلك لمتابعة لاعبي ونجوم الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر" على أرض الواقع، واختيار أبرزهم للسفر إلى إسبانيا وقضاء فترة معايشة هناك مع فرق الناشئين التابعة لتلك الأندية.

تواجد الكشافين في القاهرة رفقة رؤساء قطاعات الناشئين في أكبر الأندية الإسبانية ووكيل اللاعبين العالمي چون ڤيولا، يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع مجموعة شركات showcase برئاسة شريف حجازي، والذي يستعد أيضًا خلال شهر أغسطس المقبل لتنظيم معسكر “the showcase Africa and mena” لاكتشاف المواهب في كرة القدم على ملاعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبمشاركة 500 موهبة من مصر ومختلف الدول الإفريقية في المرحلة العمرية ما بين 17 إلى 23 سنة.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد خلاله القائمون على مشروع “كابيتانو مصر” خلال الأيام القليلة المقبلة، في الإعلان عن تفاصيل ومواعيد الاختبارات الخاصة بالموسم الثاني من البرنامج الذي يعرض على قناتي ON وon time sports، وفي الوقت نفسه يواصل نجوم الموسم الأول من البرنامج تدريباتهم وفقًا للبرنامج الموضوع من جانب اللجنة الفنية للمشروع برئاسة الدكتور محمود سعد.

وخصصت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 7 مراكز تدريب في 7 محافظات مختلفة هى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والغربية والشرقية والدقهلية وأسيوط، وذلك لإقامة المعسكرات التدريبية لنجوم كابيتانو مصر عليها تمهيدًا لمشاركتهم خلال الموسم المقبل في دوري الناشئين والقطاعات، كما خصصت معدًا بدنيا وآخر نفسيا في كل مركز تدريب وذلك لتنمية القدرات البدنية والذهنية للاعبين.

الموسم الأول من البرنامج توج بلقبه فريق "على أبوجريشة" بقيادة المدير الفني محمد اليماني، نجم منتخب مصر الأسبق، كما نجح البرنامج في اكتشاف عدد من المواهب الكروية المتميزة التي أصبحت محط أنظار العديد من الأندية المصرية والخليجية وفي مقدمتهم اللاعب عيد عزازي من محافظة الشرقية والفائز بلقب كابيتانو مصر.

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