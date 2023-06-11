الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أهالى القطورى بالعياط يناشدون وزير الرى بإنقاذ مصرف اللبينى من التلوث

أهالي القطوري بالعياط
أهالي القطوري بالعياط يناشدون وزير الري بإنقاذ مصرف اللبيني

ناشد أهالي قرى الرقة الغربية وباجة الشيخ وكفر جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطوري بمركز ومدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، السيد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالتدخل بسبب تلوث مياه مصرف اللبيني القادم من مركز الواسطى ببني سويف وحتى كفر جرزا بالعياط، بسبب صرف المصانع الواقعة على ضفافه صرفها الصناعي والصحي ما تسبب في كارثة صحية وبيئية.

وقال كريم جمال، أحد أهالي القرى المتضررة، "إننا تقدمنا بشكاوى عديدة لمجلس ومدينة العياط بخصوص تلوث المياه الواردة إلى مصرف اللبيني الذي يبدأ من مركز الواسطى ببني سويف ومرورًا بقرية جرزا وكفر جرزا وباجة الشيخ بالعياط، وتغير لون المياه ورائحتها الكريهة مما أدى إلى تلوث مياه نهر النيل ونفوق الأسماك وتلف المزروعات بالأراضي التابعة لكل هذه القرى، بخلاف ظهور أعداد مهولة من الحشرات والناموس التي تعد ناقلة للأمراض والأوبئة بين الأهالي".

وأضاف "جمال" أنه عند انخفاض منسوب النيل فى فصل الشتاء يعلو منسوب المياه بالمصرف اتجاه نهر النيل مما يؤدي لتفريغ مياه المصرف الملوثة بمياه الصرف الصناعى والصحى غير المعالج فى نهر النيل مما جعل الوحدة المحلية بقرية القطورى بمتابعة خط سير تلوث المياه مروراً بقرى صفط ميدوم وميدوم وإفوة وعزبة خير الله ونجع العرب وصولاً لكوم أبو راضي التابعة لمدينة الواسطى التابعة لمحافظة بنى سويف، وقد تم العثور على ماسورة قطر 8 بوصة واردة من المصانع تصرف مياه الصرف الصناعي والصحي الغير معالج على مصرف اللبينى ببنى سويف، مما يضر بالصحة العامة وتلوث مياه نهر النيل وحتى اليوم لم يتحرك أحد لحل المشكلة.

الرقة الغربية العياط محافظة الجيزة الجيزة

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