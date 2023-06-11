جلسات تحفيزية من لاعبي الأهلي الكبار قبل مواجهة الوداد في النهائي الإفريقي

عقد لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي الكبار محمد الشناوي وعمرو السولية وعلي معلول ورامي ربيعة عدة جلسات تحفيزية مع زملائهم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم مع الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وكشف مصدر مسئول أن رباعي الأهلي الكبارعلى الحديث مع لاعبي الفريق بضرورة بذل الجهد والسعي للفوز بكاس البطولة وإسعاد الجماهير الغفيرة التي تنتظر العودة بالكأس إلى القاهرة.

وأضاف المصدر أن كبار الفريق على التأكيد على ضرورة التركيز والهدوء واللعب برجولة طوال الـ٩٠ دقيقة من أجل حصد اللقب وعدم الالتفات لأي أمور تشتت التركيز حتى نهاية المباراة.

وأشار المصدر إلي اللاعبين تعاهدوا علي بذل أقصي جهد لهم في المباراة من أجل تعويض خسارة الموسم الماضي وعدم تكرار تلك الأخطاء والرد علي أي انتقادات داخل المستطيل الأخضر.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول وفي وسط الملعب وأليو ديانج وحمدى فتحى ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسى تاو وفي الهجوم محمود كهربا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد جاهزية اللاعبين التامة لخوض مباراة الفريق أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.