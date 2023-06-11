خبير أمن معلومات: إنشاء "واتس آب الذهبي" لتجميع بيانات المواطنين واختراقهم

كشف المهندس شاكر الجمل، المتخصص في تكنولوجيا المعلومات عدة تحذيرات لحماية الهاتف من الاختراق.

وقال "الجمل" خلال حواره على قناة TEN، اليوم، إنه يجب علينا حماية الهاتف من الاختراق من أي لينكات يتم ارسالها وفتحتها دون معرفه مصدرها الحقيقي في علي سبيل المثال أن تحميل برنامج “واتس آب الذهبي” غير مأمن تماما، خاصا وانه تم انشأئه من من قبل شخص لتجميع بيانات عن الناس واختراقهم، محذرا بعدم تحميل البرامج سوى من ‏App Store‏ و Play Store والتي تعتبر هي في المقام الأول التأمين لأي جهاز محمول.

وتابع أن هناك ايضا تطبيق او عدة تطبيقات تعملي علي معرفة شكل المستخدم بعد 70 سنة والتي تعتبر نوع من أنواع الاختراق ايضا، وفي حالة التأكد من اختراق الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الاسراع فورا بالاتصال على رقم مباحث الانترنت 108 وخلال 48 ساعة سيتم تحديد مكان الشخص المخترق من خلال الرسائل.

وناشد الخبير، بأن العالم أصبح الآن معتمدة على التكنولوجيا بشكل كبير ولكن يجب علينا جميعا أن التكنولوجيا مثلما لها مزايا لها سلبيات، ومن الممكن معرفة الاختراق بشكل أخر وهو سخونة الهاتف دون استخدام مع تفريغ شحن البطارية سريعا، مما اشار الي ان هناك برنامج يسمى "Anti Spy Mobile"، يتم تحميله مجانًا للتأكد من مدى اختراق الهاتف من عدمه.

وأكد أن برنامج "Anti Spy Mobile" يعمل علي مدى وجود تطبيقات للاختراق حتى لو كانت مخفية، حيث يقوم بإغلاق البرامج التي يتم من خلالها التجسس على الهاتف في الفور.