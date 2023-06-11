سياسي عراقي: زيارة "السوداني" لمصر تدعم التكامل بين البلدين

قال غازي فيصل حسين، أستاذ العلاقات الدولية العراقي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للقاهرة واجتماعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يشكل أهمية استثنائية على صعيد استمرار علاقات التعاون والتكامل والعمل المشترك بين البلدين في مجالات عديدة صناعية وزراعية علمية وأمنية وثقافية وغيرها من الملفات الحيوية التي تشكل مصالح متبادلة للتعاون بين مصر والعراق.

ويزور رئيس وزراء العراق القاهرة غدا بحسب ما أعلن مكتبه في بيان اليوم وذلك لبحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأكد غازي فيصل حسين في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه الزيارة تأتي ضمن استمرار واستكمال علاقات التعاون الثلاثي الذي بدأت منذ 2019 بين بغداد وعمان والقاهرة على مستوى القمة وشهدت اجتماعات وعقد اتفاقيات حيوية في مجال الطاقة خصوصاً ومجال البيئة والأمن ومواجهة الإرهاب والعمل المشترك بين الدول الثلاث على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية لبناء شراكة حقيقية توفير فرص جديه لتنمية والعمل المشترك بين العراق والاردن ومصر.

وأوضح السياسي العراقي أن من أبرز الملفات الاستراتيجية التي سيركز عليها رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته لمصر تتمثل في التعاون المتعدد المستويات والمجالات ليس فقط على الصعيد الثنائي بين مصر والعراق ولكن أيضاً على صعيد التعاون والشراكة المتعددة الأطراف سواء كانت ثلاثية بين العراق والأردن ومصر أو متعددة كما في حصل في اجتماعات مؤتمر بغداد واحد والذي شارك به الرئيس السيسي ومؤتمر "بغداد 2" في الأردن الذي شارك به مصر ممثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح، أن هدف هذا المؤتمرات تعزيز التعاون الإقليمي في مجال البيئة والطاقة والأمن والشراكة الاقتصادية والشراكة السياسية والعمل الاقليمي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار لتعزيز العلاقات بين مصر والعراق على الصعيد الثنائي.

وأشار السياسي العراقي إلى أن إجتماعات اللجنة المشتركة على مستوى وزاري ومستوى الخبراء بين البلدين تشكل قاعدة أساسية للبحث في أسس المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المصرية في العراق، لأن مصر لديها خبره في الاقتصاد العراقي.

وتابع أن العراق بلد غني حيث يبلغ حجم ثرواته عشرين تريليون دولار إضافة الي وجود احتياطي للغاز يقدر ب 132 تريليون قدم مكعب وكلها ثروات معدنية بالإمكان الذهاب الى جهود مشتركة واستثمارات مشتركة بين القاهرة وبغداد في هذا المجال بما يؤفر فرصة لخدمة اقتصاديات البلدين وفرصة لتنمية مستدامة مشتركة بين البلدين على مختلف الصعد.

مجالات التعاون بين مصر والعراق

وأكد الأكاديمي العراقي أن موضوع الطاقة والطاقة البديلة وموضوع الاستثمار في مجال مصافي النفط أمر مهم لكلا البلدين مثل الأنبوب النفطي الذي سيمتد من البصرة إلى الأردن عبر ميناء العقبة وبالامكان أن يمتمد هذا الأنبوب لمدى أبعد ما يوفر عائدات وفرص للطاقة من البترول العراقي وايضاً ممكن جدا أن يتم بناء سكك حديد تربط العراق بالاردن والعقبة ثم مصر الأمر الذي يفتح آفاق واسعة للتجاره بين البلدين ويربط القارة الآسيوية غربا وأفريقيا شرقا.

وأضاف: "هذه مسائل تشكل قاعدة للحوار والعمل المشترك البلدين وايضاً تشكل قاعدة أساسية نحو تعزيز الأمن والاستقرار في العراق وايضاً الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق فرص جدية للتطوير مجتمعات المنطقة".

وقال الأكاديمي العراقي إن المباحثات بين مصر والعراق يجب أن تركز على التعاون على صعيد المنطقة بجانب التركيز على البعد الأمني وتطوير القدرات الأمنية والعسكرية بين مصر والعراق لدعم مواجهة الظاهرة الإرهابية ومختلف أشكال العنف بما يضمن الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة وايضا تهريب المخدرات وتهريب البشر وتهريب الآثار والكثير من الجرائم واشكال الجريمة المنظمة.