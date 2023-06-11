الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

9 سنوات إخوة.. الجبوري لـ"الدستور": السيسي له دور كبير في عودة العراق للحضن العربي

عباس الجبوري
عباس الجبوري

قال عباس الجبوري، المحلل السياسي العراقي رئيس مركز رفد للإعلام، إنه على مدار 9 أعوام منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، والعلاقات المصرية العراقية في تطور مستمر، على الرغم من أن هناك علاقات وطيدة تربط بين الشعب المصري والشعب العراقي، منذ عشرات السنين وأيضا هناك دعم وتعاون مشترك بين الحكومتين المصرية والعراقية.

وأضاف الجبوري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العراق اليوم بدأ يعود لوضعه الطبيعي وللحضن العربي ويسترد عافيته من خلال تحريره من تنظيم داعش الإرهابي، وعودة العراق للتعافي مجددا لبؤرة التنمية الاقتصادية والتنمية في كافة المجالات والتعاون مع بلدان الوطن العربي والمحيط الإقليمي، وفي مقدمتها مصر، باعتبار أن العراق دولة فاعلة ولها دور مباشر في جميع القرارات داخل جامعة الدول العربية، وأيضا على مستوى الإقليم، فالعراق من أكبر الدول التي تصدر النفط ولها ثروات طائلة وله علاقات مستمرة مع الشعوب الأخرى.

العلاقات المصرية العراقية تعززت بوجود الرئيس السيسي منذ 9 سنوات

وأكد الجبوري، أن علاقة العراق مع مصرعلاقة قوية وكبيرة وتعززت تلك العلاقة بوجود الرئيس السيسي منذ 9 سنوات مضت، وكان لمصر دور أكبر في عودة العراق إلى الحضن العربي، بناءا على العلاقة الوطيدة بين مصر والعراق وباقي بلدان المنطقة مثل الأردن الكويت السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن العراق استطاع أن ينهض بتلك العلاقة.

وشدد على أن مصر لها ثقل عربي كبير فهي القلعة التي لا يمكن أن تغيب في يوم من الأيام، وهي من القلاع العربية الأصيلة التي كان لها أساس في بناء القومية العربية، مشيرا إلى أن مصر لها دور مشرف في قضايا العرب المصيرية مثل قضية فلسطين قضية العرب الأولى وغيرها من القضايا.

الجبوري العراق السيسي العلاقات المصرية العراقية مصر

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