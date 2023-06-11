عصام البوهلالة لـ"الدستور": زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر تدعم التعاون العربي المشترك

أكد السياسي العراقي عصام البوهلالة، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى القاهرة المقررة غدا الغثنين، تأتي لتعزيز التعاون الثنائي المشترك والاتفاقيات الموقعة بين مصر والعراق في إطار تفعيل التعاون العربي المشترك وهي لمصلحة البلدين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق اليوم عن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مصر غدا لبحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين.



وأوضح عصام البوهلالة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشعب العراقي يدعم هذا التعاون ويتمنى على السلطة في العراق أن تستفيد من التطور في مجال البنى التحتية الذي يحصل بمصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أذهل جميع المراقبين لأوضاع مصر والظروف التي تمر بها.



أجندة زيارة رئيس وزراء العراق لمصر

وقال السياسي العراقي، إن هذه الزيارة تناقش ملفات متعددة من أبرزها الطاقة ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين ومواضيع اقتصادية أخرى وخاصة فيما يتعلق بالصناعات النفطية، كذلك بحث التبادل التجاري بين البلدين وملف مكافحة الإرهاب كذلك بحث دعم استقرار المنطقة سوف يكون حاضراً على مباحثات رئيس الوزراء العراقي في القاهرة.



وأكد عصام البوهلالة، أنه بالإمكان تعزيز التعاون بين مصر والعراق بشكل أكبر من خلال مناقشة ملفات كثيرة منها السياحة بين البلدين وتسهيل عملية الاستثمار العقاري ووضع قوانين ضابطة له، كذلك نحتاج إلى التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص الجانب الزراعي والصناعات الغذائية وغيرها إضافة إلى مناقشة موضوع التأشيرات بين البلدين لتخفيف التنقل للمواطنين ووضع ضوابط للإقامة وتسهيلها لمن يرغب.