الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختيار عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف لتمثيل مصر في برنامج الزمالة الدولية للحوار

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اختيار الدكتورة صفاء إبراهيم محمد عبد الغني مدرس التخاطب بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة لتمثيل جمهورية مصر العربية  ببرنامج الزمالة الدولية التابع لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID).

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الباحثة قد قدمت مقترح لعمل مبادرة لا دماج أسر الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في الحوار المجتمعي وخلق فرص واضحة لأولادهم بالانخراط بالمجتمع بطريقة واضحة ،  بالإضافة إلى عمل ورش عمل لأسر ذوى الإعاقة بالمجتمع و تشجيع طلاب الجامعة للمشاركة في التنفيذ لشجيع الطلاب على العمل التطوعي والمجتمعي بالجامعة.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية رقم 126 يوم السبت الموافق 5 يوليو بمقر كلية الطب، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف الجيار المشرف على المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة ما تم إنجازه من أعمال أكاديمية بالمركز خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية في سياق تعاون المركز مع قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم عقد الإختبار رقم 125 بكلية الطب بحضور 152مشاركاً وقد تم إعتماد الشهادات وتسليمها، كما تم عمل 70 ترجمة في اللغة  الإنجليزية والفرنسية، مع زيادة الحجز في دورة اللغة الفرنسية ودورة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وناقش الإجتماع أيضاً تنظيم دورات مؤهلة لإجتياز التوفل والأيلتس للباحثين بكلية التمريض، من خلال تحديد لقاء مع طلاب الكلية مع نهاية الامتحانات للتعريف بالمركز وأهمية دورات اللغات بالنسبة لهم ولباقي الدارسين ولتحديد الدورات المطلوبة.

الاحتياجات الخاصة الدكتور منصور حسن اللغات والترجمة بني سويف جمهورية مصر العربية

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