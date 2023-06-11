الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

سفير بروناي لشيخ الأزهر: أفخر بتخرجي في جامعة الأزهر

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، بنجيران محمد داود، سفير سلطنة بروناي لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من خبرات الأزهر الشريف في المجالات العلمية والدعوية.

وأعرب سفير بروناي عن فخره بتخرجه من جامعة الأزهر مصرحا: "أشعر بالفخر لانتمائي لهذه المؤسسة الإسلامية العريقة، فالأزهر رمز للوسطية والاعتدال، ودائما هو المكان الآمن والمفضل لأبناء بروناي للدراسة، وجلالة السلطان يشجع أبناء بروناي لتلقي العلوم في الأزهر الشريف، كما أن خريجي الأزهر يتقلدون مناصب كبرى في بلادنا ويساهمون في تنمية أبنائنا وبلادنا روحيا واجتماعيا واقتصاديا، ولدينا عدد كبير من الوزراء والسفراء تخرجوا من الأزهر".

وأعرب بنجيران محمد داود، عن تقديره لما يقوم به الإمام الأكبر من جهود لنشر صحيح الدين الإسلامي، وترسيخ قيم السلام العالمي والأخوة الإنسانية، ورعاية فضيلته واهتمامه بأبناء بروناي الوافدين للدراسة في الأزهر، وإرسال البعثات الأزهرية التي تقوم بتعليم أبناء بروناي علوم الشريعة واللغة العربية.

من جانبه، أعرب الإمام الأكبر عن سعادته بتقلد أبناء الأزهر من الطلاب الوافدين مناصب كبرى في بلادهم، وتمثيلهم لبلادهم ولأزهرهم الشريف، معربا عن تفاؤل فضيلته في أن يسهم السيد بنجيران محمد في العمل على إزالة كل العقبات التي تواجه طلاب بروناي الدراسين في الأزهر، لمروره بنفس تجربتهم ومعايشته لما يمرون به، وأن الأزهر على استعداد دائم لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء بروناي.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف سفير سلطنة بروناي

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