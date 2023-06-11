أبو العينين: التنافسية في المنطقة ستكون قوية وعلينا مواجهة هروب الاستثمار 

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الخطة والموازنة بشأن تقرير مشروع الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية 2023/2024، مشيدًا أيضا بالحكومة، قائلا: بالرغم من التحديات، إلا أنها تقدمت بموازنة بهذا الشكل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي استعرض خلالها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وقال أبو العينين: في 2016 قدمنا رؤية مستقبلية لمصر، متسائلا: أين ما تحقق من هذه الرؤى، وهل آن الآوان لتحديثها في ظل التحديات العالمية؟.

وأكد وكيل البرلمان، أنه حتى نصل لمعدلات نمو 7% يجب أن نكون أمام معدلات استثمارية 25%، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية جديدة في الجيل الجديد من الاستثمار، لاسيما وأننا أمام تحد كبير.

وقال أبو العينين: نحن أمام قضايا كبيرة متمثلة في زيادة الاستثمارات وفقا للتحديات العالمية الكبيرة والتطوير التكنولوجي، فضلا عن ملفات الاندماج في الثورة الصناعية الخامسة، وكذلك تحديد الهوية الصناعية لمصر.

وتابع: علينا استقطاب الاستثمار في مصر، وقضايا الإنتاجية تحتاج لمزيد من الاهتمام، مشيرا إلى أن القدرات الاقتصادية المصرية قادرة على اجتياز هذه الفترة من الأزمات.

وأشار إلى أننا في حاجة إلى رؤية جديدة للتسويق لمصر الحديثة، بتناول الإمكانيات لتعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة من قدرات في كافة القطاعات.

وأشار أبو العينين، إلى أن التنافسية في المنطقة ستكون قوية، وهو ما يحتم علينا مواجهة هروب الاستثمار واستغلال التكنولوجيا الحديثة في زيادة معدلات الاستثمار.