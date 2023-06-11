الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبو العينين: التنافسية في المنطقة ستكون قوية وعلينا مواجهة هروب الاستثمار 

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الخطة والموازنة بشأن تقرير مشروع الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية 2023/2024، مشيدًا أيضا بالحكومة، قائلا: بالرغم من التحديات، إلا أنها تقدمت بموازنة بهذا الشكل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي استعرض خلالها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وقال أبو العينين: في 2016 قدمنا رؤية مستقبلية لمصر، متسائلا: أين ما تحقق من هذه الرؤى، وهل آن الآوان لتحديثها في ظل التحديات العالمية؟.

وأكد وكيل البرلمان، أنه حتى نصل لمعدلات نمو 7% يجب أن نكون أمام معدلات استثمارية 25%، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية جديدة في الجيل الجديد من الاستثمار، لاسيما وأننا أمام تحد كبير.

وقال أبو العينين: نحن أمام قضايا كبيرة متمثلة في زيادة الاستثمارات وفقا للتحديات العالمية الكبيرة والتطوير التكنولوجي، فضلا عن ملفات الاندماج في الثورة الصناعية الخامسة، وكذلك تحديد الهوية الصناعية لمصر.

وتابع: علينا استقطاب الاستثمار في مصر، وقضايا الإنتاجية تحتاج لمزيد من الاهتمام، مشيرا إلى أن القدرات الاقتصادية المصرية قادرة على اجتياز هذه الفترة من الأزمات.

وأشار إلى أننا في حاجة إلى رؤية جديدة للتسويق لمصر الحديثة، بتناول الإمكانيات لتعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة من قدرات في كافة القطاعات.

وأشار أبو العينين، إلى أن التنافسية في المنطقة ستكون قوية، وهو ما يحتم علينا مواجهة هروب الاستثمار واستغلال التكنولوجيا الحديثة في زيادة معدلات الاستثمار.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئات العامة الاقتصادية الثورة الصناعية الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي الخطة والموازنة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

وكيل "تعليم بورسعيد": جاهزون لعقد امتحانات الثانوية العامة

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023.. تفاصيل

براءة 4 متهمين من قتل حديث ولادة وإلقاء جثته بالطريق ببولاق

محافظ أسيوط: تحويل أكبر نقطتي تجميع للمخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة

محافظ الدقهلية يوجه بالانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لمشروعات "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس