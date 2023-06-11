محافظ الغربية يوجه بتوفير كافة سبل الراحة لطلاب الثانوية الأزهرية خلال الامتحانات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أداء الطلاب لامتحانات الثانوية الأزهرية، داخل معهد فتيات زفتى الأزهري وذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتابع محافظ الغربية، أداء الطلاب لمادة الجغرافيا، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، ويؤدي اليوم 4926 طالبا في الشعبة الأدبية الامتحانات داخل 388 لجنة، ويستكمل غدا 4699 طالب في الشعبة العلمي أداء مادة الاستاتيكا داخل 288 لجنة.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة زفتى وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق غدا وحتى 13 يوليو القادم، موجهاً رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد القصوى في محيط المدارس واستمرار نظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين.

واطمئن "رحمي"، على توافر كافة سبل الراحة لأداء الطلاب للامتحانات، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابع الموقف لحظة بلحظة