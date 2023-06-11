اتحاد جدة السعودى يخطط لضم جوندوجان من مانشستر سيتى

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب رحيل جوندوجان عن صفوف مانشستر سيتي في الصيف، خاصة أن عقده سينتهي في 30 يونيو الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك ناديًا سعوديًا قد أبدى رغبته في التعاقد مع إلكاي جوندوجان في الصيف، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها، أن نادي اتحاد جدة هو الذي يريد الحصول على خدمات جوندوجان.

ونجح فريق اتحاد جدة السعودي، الذي يضم نجمينا أحمد حجازي وطارق حامد، في إبرام عدة صفقات قوية في صيف 2023 الحالي، بعدما تعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد، ومواطنه نجولو كانتي من تشيلسي.

في المقابل، لم يحسم إلكاي جوندوجان قراره النهائي بشأن مستقبله، خاصة بعد تتويجه بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم 2022/ 2023، حيث حصد لقب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يحسم جوندوجان موقفه خلال الأيام القليلة المقبلة، ما إذا كان سيوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي، أو الرحيل وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

ويُعد جوندوجان محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي برشلونة الإسباني، أرسنال الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني.

وكانت التقارير الصحفية قد نوّهت في وقت سابق بأن برشلونة تقدم بعرض لضم جوندوجان لمدة ثلاث سنوات.

ولكن يعاني فريق برشلونة من عدم قدرته على تسجيل لاعبين جدد؛ بسبب القوانين التي تتعلق باللعب المالي النظيف، وبالتالي فإن النادي الكتالوني يحتاج إلى بيع عدد من اللاعبين وخفض سقف الرواتب، من أجل قيد الصفقات الجديدة.