8 مليارات و437 مليون جنيه استثمارات لقطاع الطرق خلال 9 سنوات بالمنوفية

منذ عام 2014 وتولت القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيادة عجلة التنمية ونحن في العام التاسع نحصد نتائج من أهم المشروعات التي تم تنفيذها بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وخصوصا قطاع الطرق الذي سلطنا عليه الضوء اليوم كان قد اهتمت به المحافظة اهتمامات كبيرة حيث رصدت (8 مليارات و437 مليون جنيه) قيمة استثمارات قطاع الطرق خلال الفترة 2014/2023.

تجاوزت جملة الاستثمارات بقطاع الطرق (8) مليارات جنيه وذلك في طفرة كبيرة لم تشهدها محافظة المنوفية منذ سنوات طويلة وذلك تنفيذاً لرؤية محافظ المنوفية الطموحة لإحداث تنمية شاملة بالبنية التحتية لقطاع الطرق بكافة المراكز والمدن، ومنها رصف الطرق والكباري والممولة بالتنسيق مع ( وزارة النقل (6) مليارات و932 ألف جنيه - والخطة الاستثمارية (1) مليار و321 ألف جنيه - وصندوق تطوير المناطق الحضرية (336) مليون جنيه - ووزارة التنمية المحلية (236) مليون جنيه - ورد الشيء لأصله (184) مليون جنيه - ومشاركة مجتمعية (67) مليون جنيه - ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي (6) ملايين جنيه وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية.



ومن أهم الطرق الرئيسية المنفذة بالتنسيق مع المحافظة ووزارة النقل "الهيئة العامة للطرق والكبارى" بجملة استثمارات بلغت (6 مليارات و932 مليون جنيه) ومنها:



1- كوبرى طوخ طنبشا العلوى بطول 800 متر وبتكلفة (173,7) مليون جنيه.



2- توسعة ورفع كفاءة طريق القاهرة – إسكندرية الزراعى المسافة من بنها – حتى بركة السبع – إتجاه إسكندرية بطول 15كم بتكلفة (154,200) مليون جنيه.



3- الدائرى الإقليمى بطول 34,8كم وبتكلفة (4 مليار و570 مليون جنيه.



4- 2 كوبرى بعرب وأجهور الرمل بطول 1.5 بتكلفة (304) مليون جنيه.



5- رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الباجور – القناطر الخيرية بطول 33كم وبتكلفة (131) مليون جنيه.



6- مشروع إنشاء كوبرى علوى على مزلقان قويسنا بطول 975 متر وبتكلفة (136.6) مليون جنيه.



7- تقوية ورصف ورفع كفاءة الطريق السريع شبين الكوم - الباجور بطول 12كم وبتكلفة (15,580) مليون جنيه.



8- توسيع وتطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعى فى المسافة من بركة السبع حتى بنها بطول 18كم وبتكلفة (138) مليون جنيه.



9- رفع كفاءة وإعادة رصف طريق سنتريس - أشمون بطول 8 كم وبتكلفة (5) ملايين جنيه.



10- ازدواج طريق التوفيقية الخطاطبة من كوبرى طملاى حتى كوبرى كفر داود بطول 7 كم وبتكلفة (52 مليون جنيه).

(مشروعات الرصف) خلال الفترة من 2014-2023

بلغت جملة الاستثمارات (مليار و321 مليون جنيه )

(406 مليون جنيه) حجم الاستثمارات في قطاع الطرق والنقل خلال العام الحالي

وأولى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اهتماما كبيرا بتطبيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير شبكة الطرق الداخلية والطر ق المحلية التي تربط بين المراكز الإدارية بالمحافظة وقد بلغ جملة الاعتمادات المخصصة للرصف (مليار و321 مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014حتى2023، حيث تم تنفيذ رصف إنشائي وإعادة رصف حوالى 300 كم "طرق محلية وشوارع داخل المدن ومداخل القرى" (رد الشيء لأصله) بلغت الاستثمارات 184مليون جنيه.



وجرى استخدام أرصدة رد الشيء لأصله في تنفيذ مشروعات رصف بدائرة المحافظة بطول حوالى 170كم وجاءت الخطة العاجلة للرصف 2020/2021 بجملة استثمارات (236) مليون جنيه.



وقامت محافظة المنوفية بالتنسيق التام وبتمويل وزارة التنمية المحلية وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري برصف (115) كم بعدد (20) طريق محلى يربط بين مراكز ومدن المحافظة، ورصف (5) كم بشوارع رئيسية حيوية بعاصمة المحافظة ( شارع محطة عاطف السادات، شارع مزلقان العبد حتى طريق الماى، محور حضانة الفاروق).



وفيما يخص قطاع الطرق والنقل خلال عام 2022/2023 بلغت جملة الاستثمارات (406 ملايين)، تم رصف طرق محلية ورصف داخل المدن والقرى بطول 61 كم تقريباً بتكلفة استثمارية تجاوزت 406 ملايين جنيه.

ومن أهم الطرق والمحاور التي تم رصفها

1- رصف شارع بجوار مصنع الغزل ومدرسة المساعي المشكورة بحي غرب شبين الكوم

2- رصف شارعي الكورنيش لترعة البتانونية بتلا.

3- طريق 840 من طريق قويسنا شبين حتى مستشفى الحميات بشبين الكوم

4- طريق ترعة المعهد بحي شرق شبين الكوم .

5- طريق المقابر بالمحور الجديد بميت خاقان بشبين الكوم.

6- توسعات محور صلاح خطاب الجديد بشبين الكوم.

7- طريق شبين الكوم – طنطا.

8- تطوير ورفع كفاءة طريق قويسنا- شبين الكوم.

9- طريق مصرف كفر الباجور الجديد.

10- طريق منوف – الشهداء.

11- تطوير المنطقة المحطية بميدان الإسعاف بشبين الكوم.

12- تطوير منطقة التعاونيات بشبين الكوم.

13- طريق النصر ببركة السبع .

14- طريق الشهداء – البتانون – الكوم الأخضر .

15- طريق سيروهيت – نزلة سعد عطية بمنوف-

16- الطريق الإقليمى كفر داود – السادات.

17- طريق منوف – الحامول.

18- طريق 42 أشمون – سنتريس.

19- طريق 732 المشتل – دراجيل بالشهداء.

20- طريق 16 مزلقان العراقية – عمروس.

21- طريق ميت خلف – اصطبارى بشبين الكوم