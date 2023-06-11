سلامة الغذاء: مراجعة وتحديث التشريعات الغذائية مع هولندا لخدمة سلسلة تداول الأغذية

التقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيرناديت اوسيندون رئيسة هيئة سلامة الغذاء الهولندية وذلك بمدينة اوتريخت الهولندية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، لاستعراض دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة رقابية خدمية في الحفاظ على سلامة ومأمونية الغذاء في مصر.

وأكدت تقارير هيئة سلامة الغذاء أنه طبقًا لبيانات الإدارة العامة لكل من الواردات والصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، صدرت مصر للسوق الهولندي فواكه وخضروات طازجة ومجمدة بإجمالي 231 ألفا و202 طن، في حين استوردت مصر من هولندا منتجات غذائية متنوعة منها أسماك مجمدة، سكر أبيض، كاكاو، منتجات ألبان وغيرها بإجمالي 34151 طن، وذلك في الفترة من يناير مايو من العام الجاري.

وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء إلى رغبة الهيئة في الاستفادة من تجربة هولندا في جذب ودمج الكيانات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للبلاد، لرفع كفاءة الجهاز الرقابي للهيئة لخدمة المستهلك والدولة المصرية.

وأوضح "الهوبي"، في تصريحات صحفية إنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الفني وآلية مراجعة وتحديث التشريعات الغذائية مع هولندا في الفترة القادمة، بما يخدم التعاون المشترك في مجال التداول الآمن للغذاء.

ومن جانبها أشادت بيرناديت اوسيندون رئيسة هيئة سلامة الغذاء الهولندية بلقائها بالدكتور طارق الهوبي وأعربت عن حرص هيئة سلامة الغذاء الهولندية على التعاون مع نظيرتها المصرية في مجال البحث العلمي المتعلق بسلامة الغذاء.

وكشف خبراء الزراعة عن أفضل الطرق الحديثة في الحد من الفاقد في المحاصيل والمنتجات الغذائية من الخضر والفاكهة والحبوب والانتاج الحيواني وكذلك الحد من الفاقد من الخضر والفاكهة الذي وصل إلى 30% بينما وصل في دول العالم الفاقد في الغذاء إلى الثلث نتيجة بعض التغيرات ساء في المناخ أو أساليب الاستهلاك الغير رشيدة من جانب المستهلكين في العالم.