منع تواجد الباعة الجائلين.. رفع كفاءة محيط "لجان الثانوية" ببيلا بكفر الشيخ

أعلنت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية المنتشرة في نطاق المركز من رفع للإشغالات والباعة الجائلين، وتحسين مستوى النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها غدٍ الإثنين على مدار يومين للمواد غير مضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من الأحد 18 يونيو الجاري وتنتهي الخميس 13 يوليو المقبل.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بشن حملات نظافة في محيط المدارس ورفع كفاءة محيط اللجان تزامناً مع انطلاق امتحانات الثانوية نهاية العام الدراسي 2022 - 2023.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمدينة بيلا، باشراف علي أمين، نائب رئيس المدينة لشون النظافة والتجميل، بالتنسيق مع جهاز النظافة ووحدة الملاريا ببيلا، بشن حملات النظافة ورفع القمامة وتسوية وتمهيد الطرق داخل وخارج اللجان بالمدارس المخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 7 لجان إمتحانية، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين حول المدارس، فضلاً عن نظافة دورات المياه وتعقيمها، بجانب أعمال تطهير جميع اللجان من الداخل، لتوفير بيئة صحية وآمنة وجو هادئ لأبنائنا الطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة بسهولة ويسر.

ووجه رئيس مدينة بيلا، الأجهزة التنفيذية، بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان، لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

جدير بالذكر، أن 2433 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية سيؤدون الامتحانات أمام 7 لجان موزعة على مستوى إدارة بيلا التعليمية بنطاق مركز بيلا.