"جوارديولا يصنع التاريخ".. ماذا قالت الصحف العالمية بعد فوز مانشستر سيتى بالشامبيونزليج؟

احتفلت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، بتتويج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 2023 للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكان فريق مانشستر سيتي حقق فوزًا ثمينًا بهدف نظيف على إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في مدينة "إسطنبول" في تركيا، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

الصحف العالمية تحتفل بتتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 2023

احتفلت الصحف العالمية بتتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث كانت البداية مع صحيفة "صن" الإنجليزية، والتي عنونت "مدينة مانشستر تصنع التاريخ".

وأضافت الصحيفة: "السيتي يحصد لقب دوري الأبطال، وأصبحت مدينة مانشستر بها فريقان سبق لهما تحقيق الثلاثية التاريخية في موسم واحد (اليونايتد والسيتي)".

وتابعت الصحيفة: "كذلك أصبحت مانشستر ثاني مدينة يفوز فريقان منها بلقب دوري أبطال أوروبا (اليونايتد والسيتي)، بعد ميلانو (إنتر ميلان وميلان)".

صحيفة "صن"

فيما خرجت صحيفة "آس" الإسبانية، بعنوان "انتهى كابوس جوارديولا"، مُضيفة: "مانشستر سيتي يخطف لقب دوري الأبطال من إنتر ميلان، وينتهي كابوس جوارديولا الذي لازمه طويلًا".

وأشادت الصحيفة بأداء النجم الإسباني رودري، وكتبت: "رودري أفضل لاعب خط وسط في العالم، إنه القائد الجديد لمنتخب إسبانيا".

صحيفة "آس"

أما صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد عنونت "أجواء ملتهبة في نهائي دوري أبطال أوروبا"، مُضيفة: "مانشستر سيتي يتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بفضل هدف رودري، على حساب إنتر ميلان الإيطالي".

صحيفة "ليكيب"

بينما تحسرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية على ضياع اللقب الأوروبي، حيث خرجت بعنوان "للأسف، إنتر يخسر دوري أبطال أوروبا".

وأضافت الصحيفة: "إنتر قدم مباراة مثالية ضد أقوى تشكيل في العالم، لقد عشنا مع هذا الفريق موسمًا رائعًا تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، الذي توّج بلقب كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وصولًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"

ولم تختلف صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن نظيرتها السابقة، التي عنونت "إنتر ميلان يوّدع لقب دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي".

وتابعت الصحيفة: "رودريجو يحسم اللقاء بهدف قاتل في مرمى إنتر ميلان، ليحصد مانشستر سيتي أول ألقابه في دوري الأبطال".

صحيفة "توتو سبورت"

أرقام قياسية حققها جوارديولا ومانشستر سيتي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2023

وأصبح جوارديولا ثاني أكثر مدرب تتويجًا بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 بطولات بالتساوي مع زين الدين زيدان. خلف كارلو أنشيلوتي الذي يمتلك 4 ألقاب.

كما يُعد جوارديولا أول مدرب يحقق الثلاثية مرتين، بعدما سبق أن حققها في موسم 2008-2009، وسادس مدرب يفوز بلقب التشامبيونزلج مع فريقين مختلفين.

بيب جوارديولا

وحصد مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023، بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

أصبح مانشستر سيتي ثامن فريق يتمكن من تحقيق الثلاثية في قارة أوروبا بالفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد.

كما حقق مانشستر سيتي رقمًا تاريخيًا بعدما فاز بلقب دوري الأبطال دون التعرّض لأي هزيمة طوال البطولة، ليُصبح الفريق رقم 15 في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز.

في حين أصبح رياض محرز أول لاعب عربي يفوز ببطولة البريميرليج 5 مرات، وثاني لاعب جزائري يحصد لقب دوري الأبطال بعد رابح ماجر، ولكنه خامس لاعب عربي يفوز بلقب التشامبيونزليج.