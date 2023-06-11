تحرير 41 محضراً لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع متابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بحملات تموينية على المخابز و الأسواق بمراكز كفر الدوار وأبو حمص والمحمودية ودمنهور أسفرت عن ضبط، مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و25 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى بالإضافة إلى 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخابز بلدية لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف.

كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت.

وتمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط 4000 عبوة مياه غازية و1800 عبوة عصير مجهولة المصدر و2 محل بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.