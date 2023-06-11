دعما لذوي الهمم.. طلاب تنمية المواهب يحيون حفل على المسرح الصغير بالأوبرا

يقدم طلاب مركز تنمية المواهب بالأوبرا، وفصل كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة المايسترو الدكتورة ميرفت فريد، حفلا مساء اليوم الأحد على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فى إطار دعم وتنمية ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

- برنامج حفل طلاب تنمية المواهب

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويتضمن عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها "مصر التي في خاطري، بحتاجلك وتحتاجلي، آه يا لا لي ، قولو لعين الشمس، وحياة عينيك، طاير يا هوا، جميل وأسمر، هي الحياة كدا ليه، كان يا مكان، أبو زعيزع، بحلق لي وبص لي، عنابي، بيت العز، المليونيرات، يا شمندورة، يا شمس يا منورة، ناويين، شكرا ما تكفيش وفيها حاجة حلوة".

أداء كلا من عاصم محمد ، بدوي سعيد ، علي فرج ، عبدالله كمال ، عز الدين سامح ، إسلام ياسر ، ريم هاني ، فاطمة محمود ، ماري مجدي ، ستيفن روماني ، محمد مصطفي ، محمد الزهري ، مصطفي عبدالرحمن ، محمد أيمن ، أميرة عزت ، تاليا محمد ، فريدة إسلام ، مريم طارق ، ابو القاسم احمد ، بسمة ثابت ، جاسمين طارق ، لبني محمد .

وطرحت إدارة الأوبرا المصرية التذاكر الخاصة بالحفل منذ أيام بفئة واحدة قدرها 85 جنيها فى إطار دعم أصحاب المواهب.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي