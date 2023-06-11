مصرع طفل غرقًا بنهر النيل فى المراغة

لقى طفل 10 سنوات مصرعه غرقًا بنهر النيل بسوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقى إخطار من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بغرق طفل بنهر النيل دائرة مركز المراغة.

وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين غرق الطفل «أحمد. ح. ا. ع»، سن 10 أعوام، تلميذ بالمرحلة الابتدائية ويقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال والده المدعو «حمادة. أ. ع. ا»، سن 47 عامًا، موظف بالأوقاف ويقيم بذات الناحية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، تبين أنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.