على متنه 29 شخصًا.. اشتعال النيران فى لنش سياحى بمرسى علم

شهدت سواحل مدينة مرسى علم، صباح اليوم الأحد، نشوب حريق هائل داخل لنش سياحى حيث التهمت النيران اللنش بالكامل.

كانت الأجهزة المختصة تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق بـ"لنش سياحى" يدعى «هيركن» يقل على متنه 29 شخصًا أثناء خروجه فى رحلة بحرية.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم إنقاذ 12 سائحًا إنجليزيًا بالإضافة إلى 14 فردًا هم طاقم اللنش، فيما لا يزال البحث جاريًا عن 3 سائحين آخرين.

وتبين أن اللنش خرج صباح اليوم من مارينا بورتو غالب، وتم إنقاذ السائحين وطاقم اللنش ونقلهم إلى شاطئ قرية الشجرة، وجميعهم بصحة جيدة ولم يصبهم أى أذى، فيما لا يزال البحث بمحيط اللنش عن 3 سائحين آخرين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.