اتحاد المنتجين: استقرار أسعار الدواجن والبيض مع توفير الأعلاف

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق نتيجة توفير الأعلاف، ومتوقع انخفاض أسعار الدواجن بعد عيد الأضحى.

وأكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن في طريقها للاستقرار بعد الإفراج عن الأعلاف، وأصبحت الأسعار مستقرة في الأسواق، وطالب بوقف استيراد مجزءات الدواجن من تركيا، باعتبارها تشكل خطورة على صناعة الدواجن المحلية.

وقال "العناني" في تصريحات لـ"الدستور" إن الكميات التي تم استيرادها من الخارج لم يستفد منها المواطن، وإن غالبيتها حصلت عليها شركات مصنعات اللحوم وبعض الفنادق والشركات الكبيرة، مشيرًا إلى أن استيراد الدواجن يدعم المنتج التركي وليس صناعة الدواجن المحلية، حيث إن فتح باب استيراد الدواجن يقضي على الصناعة المحلية، والتي بدأت تستقر وتنخفض.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: "لقد حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، وقد ارتفع الطلب على الدواجن خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وأن الدواجن قد حققت حماية للمواطن وتوفير البروتين الحيواني الرخيص، وهناك استمرار في زيادة الطلب على الدواجن حتى عيد الأضحى المبارك".

وقال العناني في تصريحات لـ"الدستور": "إنه ستتراجع أسعار الدواجن بعد عيد الأضحى نتيجة تراجع الإقبال على الدواجن نتيجة استخدام لحوم العيد، لافتًا إلى أن الاكتفاء الذاتي من الدواجن حمى المواطن ووفر البروتين الحيواني البديل بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، حيث إن الدواجن تمثل 30% من سعر اللحوم الحمراء، ولا بد من الحفاظ على الصناعة لتوفير البروتين الرخيص للمواطن.

وبالنسبة للبيض، أضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 75 جنيهًا في المزرعة، نتيجة خروج صغار المربين من دورات التربية، حيث إن دورة إنتاج البيض طويلة، خلافًا لدورة إنتاج الدواجن، ولا بد من الحفاظ على المنتج المحلي من خلال توفير الخامات من الأعلاف، والتي بدأت أسعارها في التراجع، مما يشجع المربين على زيادة الإنتاج.