ضمن "حياة كريمة".. "عمل الوادي الجديد" تختتم دورات تدريبية للشباب

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، بشأن إجراء اختبارات ختام الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية، ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية والموجودة بقرية ابو منقار بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة الوزارة (مهنتك مستقبلك) لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تم تنفيذها في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع، وكذلك توفير فرص عمل مناسبة ولائقة للشباب داخل المنشآت بالمحافظة .

وأكد مدير المديرية انه يتم تنفيذ الدورات التدريبية بالتعاون مع المحافظة ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، لتأهيل الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي وفق أحدث أساليب التدريب المهني المعتمدة.

عمل الوادي الجديد

عمل الوادي الجديد