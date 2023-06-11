"الدواء": فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية لاستخدام المنصة الإلكترونية "برومات"

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية "برومات"، والتي تهدف إلى التعريف والتدريب العملي لممثلي الشركات على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية وخطوات تسليم ومتابعة واستكمال الملفات حتى الحصول على الموافقة النهائية للملفات المقدمة.

وقالت إنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 و22 يونيو الجاري، بمقر هيئة الدواء المصرية بـالهرم معمل الحاسب الآلى، مشيرة إلى أن الدورة مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية، حيث تبدأ الدورة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد 18 يونيو، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن القواعد الاسترشادية للنشرات الطبية للمستحضرات البشرية، والتي تهدف إلى توضيح متطلبات التقديم الأمثل للنشرات الطبية، ونصائح مهمة بخصوص تحضير النشرة بالشكل الأمثل، ومتطلبات الإعداد الأمثل لمحتوى النشرة الطبية.

وأضافت أنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 21 و22 يونيو الجاري، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنيل، والدورة مقدمة لمندوبي التسجيل في شركات الأدوية.