الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أوكرانى: إجلاء 2699 شخصًا من خيرسون جراء انهيار سد نوفا كاخوفكا

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء 2699 شخصًا، من بينهم 178 طفلًا و67 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، من مناطق خطرة في المدينة التي تضررت بشدة من قصف سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن "بروكودين" قوله، "إن متوسط مستوى الفيضانات في منطقة خيرسون انخفض بمقدار 27 سم، وانخفضت مساحة الأراضي التي غمرتها الفيضانات بمقدار النصف تقريبًا".

وأضاف "مقارنة بصباح أمس، انخفض متوسط مستوى الفيضان بمقدار 27 سم وهو الآن 4.45 متر.. وانخفضت مساحة الأراضي التي غمرتها الفيضانات بمقدار النصف تقريبًا، وانحسرت المياه من ميكولايفكا ولفوف وأولهيفكا في منطقة بريسلاف، وما زالت المياه تغمر 32 مدينة على الضفة اليمنى، و3784 مبنى سكنيًا تحت مياه الفيضانات".

وتابع "إنه لا تزال عمليات الإنقاذ وإجلاء السكان من المناطق المتضررة من الفيضانات جارية في منطقة خيرسون، بعد أن فجرت القوات الروسية محطة توليد الطاقة الكهرومائية في 6 يونيو الجاري".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

سد نوفا كاخوفكا مدينة خيرسون الأوكرانية الطاقة الكهرومائية منطقة خيرسون الفيضان فلاديمير بوتين أوكرانيا

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