ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة عاطلين فى المقطم

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المقطم من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.

كانت البداية بخروج قوة أمنية لرجال مباحث القسم لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء مرور الدورية تمكن ضابط مباحث القسم من ضبط عاطلين بحوزتهما ٨٠٠ جرام من مخدر يشبه جوهر الحشيش.

وباصطحاب المتهمين إلى ديوان القسم اعترفا بحيازتهما المواد المخدره لترويجها على عملائهما بالدائرة.

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.