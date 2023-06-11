ننشر أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية يكفر الشيخ

أعلن الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ، أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية، والشهادة الإعدادية الأزهرية، مؤكدًا حصول الطالب الأول معاذ باسم إبراهيم محمد هنداوي، على 490 درجة، بنسبة 100%، وحسناء شرف الدين سعد مسعد، 489 درجة، وروان يوسف أبو السعود، 498 درجة، وساره عماد محمد 498 درجة، وفرحه محمد حسن، 498 درجة، وهاجر أسامه السيد، 498 درجة، وأية ربيع محمد، 488 درجة، أروى وائل السعيد، 488 درجة، وريهام محمد الزناتي، 488 درجة، ومحمد جمعه السيد، 488 جنيه.

كما أعلن نتائج الـ 5 طلاب أوائل من ذوي الهمم" مكفوفين"، فحصل الطالب الأول محمد أحمد عبدالاه، على 437 درجة، وملك مصطفى إبراهيم، على 416 درجة، وبسمله على أحمد، 351 درجة، وياسمين صبحي عبدالسلام، 350 درجة، وسارة السيد جمعة، 336 درجة.

كما أعلن أوائل الشهادة الابتدائية "مبصرين"، سجى محمد محمود، 547.5 درجة، وأحمد إيهاب محمد، 545.5 درجة، وآدم محمد فتحي، 545 درجة، والزهراء محمد محمود، 545 درجة، خديجة محمد أبو المجد، 545 درجة، وعبد الرحمن توفيق عبده، 544.5 درجة، وأروى السيد بسيوني، 543 درجة، وأمل محمد سعد، 543 درجة، آثار ياسر محمد، 543 درجة، رودينا إبراهيم عبدالحميد، 543 درجة.

كما أعلن أوائل الشهادة الابتدائية" من ذوي الهمم" مكفوفين"، وحصل الأول محمد خيري عبدالحميد، على 450 درجة، بنسبة 100%، ومصطفى إبراهيم عبدالفتاح، على 424.5 درجة، ونور حامد محمد، على 416 درجة، ونادر طارق فرحات ، على 378 درجة، وهنا هاني محمد، على 357 درجة.

وكان رئيس الإدارة المركزية، لمنطقة كفر الشيخ قد أعلن عن نتيجة الشهادة الابتدائية، مؤكدًا أن نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 83٪، ونسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 84٪، مقدمًا التهنئة للناجحين، مشيرًا إلى أنه تقدم لأداء الامتحان بالشهادة الإعدادية، 7944 طالبًا وطالة، حضر منهم الامتحان 7924 طالبًا وطالبة، نجح منهم 6678 طالبًا وطالبة، من لهم دور ثان 1246 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 84%.