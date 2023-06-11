الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوندوجان سعيد بالتتويج بلقب دورى أبطال أوروبا مع مانشستر سيتى الإنجليزى

جوندوجان
جوندوجان

أبدى الألماني إلكاي جوندوجان، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب السيتي على إنتر ميلان الإيطالي 1 /  صفر، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب "استاد أتاتورك" في مدينة إسطنبول التركية.

وقال جوندوجان في تصريحات صحفية "إنها مثل قصة أسطورية، لا يمكن أن تكون أفضل".

وأضاف: "لقد أظهرنا شجاعة أكبر في الشوط الثاني، وتيقظنا، لا يمكنك أن تتفادى كل شيء أمام فريق جيد مثل هذا، لكن في النهاية هدف واحد  صنع الفارق".

وتابع اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية والذي خسر نهائي عام 2013 مع فريق بوروسيا دورتموند ونهائي 2021 مع سيتي: "إنه شرف كبير أن أكون قائد هذا الفريق، وأن أكون جزءًا من الفريق الذي يقوده جوسيب جوارديولا".

من جانبه، قال لاعب الوسط وصاحب هدف المباراة رودري في تصريحات لقناة "بي تي سبورت": "إنه أمر لا يصدق وحلم تحول إلى حقيقة، كل تلك الجماهير انتظرت لسنوات لا أعلم عددها، إنهم يستحقون ذلك ونحن نستحق، في السنوات الأخيرة كنا قريبين للغاية".

وأبدى روبن جوسينز، لاعب وسط إنتر ميلان الذي حل بديلا في المباراة، حزنه لخسارة فريقه وقال: "بالطبع حينما تعلم أنك لعبت مباراة عظيمة فأن الأمر مؤلم، لقد انتهى حلم الطفولة".

وأضاف: "لقد كنا قريبين للغاية وعلى قدم المساواة وكان لدينا فرصا أفضل، لكن حينما لا تحول ذلك إلى أهداف تخسر، كانت لدينا فرصنا من أجل التعادل".

إلكاي جوندوجان مانشستر سيتى دوري ابطال اوروبا إنتر ميلان الإيطالي

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