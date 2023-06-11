الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح الصريطى يكشف لـ"الشاهد" دور النقابات فى اعتصام الفنانين والمثقفين بعهد الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وسامح الصريطى

قال الفنان سامح الصريطي، إنه من ضمن الاحتفالات التي أقيمت في اعتصام الفنانين والمثقفين بوزارة الثقافة في عهد الإخوان، والذي كان بعد الحفل الذي أحيته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإيمان محي الدين، عازفة الهارب، ونسمة عبدالعزيز، وعازفة الماريمبا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون حفل الدكتورة إيناس بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى.

حضور الوكالات العالمية للحفل

 وأضاف “الصريطي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحفل تم بحضور وكالات الأنباء العالمية، وتم عمل لقاءات معهم، ووصل الحدث للعالم، أنهم يحتفلون بيوم الموسيقى العالمي ويرفضون الاستسلام واعطى بعدًا جيدًا، وكانت هذه هي الحالة الفنية.

وعن دور النقابات في الاعتصام قال: “النقابات كانت تساهم بالدعم من ناحية الإعاشة فنقابة السينمائيين، والممثلين، كان هناك تعاون منهما، وكانت مكانًا لدعم وتنظيم الوقفة والبيانات كانت تخرج من النقابات ويتم الأخذ بها، وبهما يستطيعون إرسال الرسائل لكل أعضاء النقابة عن موعد الانطلاق”. 

سامح الصريطي النقابات الوكالات العالمية إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة

مواد متعلقة

"الشاهد".. سامح الصريطى: مرسى لم يحترم القضاء والإعلان الدستورى رسخ للدكتاتورية

محمد عبدالعزيز يكشف لـ"الشاهد" أسرار 6 ساعات حاسمة فى تاريخ مصر قبل إعلان بيان 3 يوليو

حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" موقف البيت الأبيض من بيان السيسى لجمعة التفويض

حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" كيف تآمر الإخوان على هدم مؤسسات الدولة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الطالبة منة الله عماد: دعم الرئيس السيسى دفعة لى وللمتفوقين.. والفضل يعود لأمى

"الشاهد".. سامح الصريطى: اعتصام المثقفين بدأ برحيل الوزير الإخوانى ثم إنهاء حكم الإخوان

موجة انتقادات واسعة تعصف برئيس الوزراء الكندى عقب زيارته المفاجئة لكييف

مانشستر سيتى بطلاً لدورى أبطال أوروبا لأول مرة فى تاريخه

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية