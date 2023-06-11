سامح الصريطى يكشف لـ"الشاهد" دور النقابات فى اعتصام الفنانين والمثقفين بعهد الإخوان

قال الفنان سامح الصريطي، إنه من ضمن الاحتفالات التي أقيمت في اعتصام الفنانين والمثقفين بوزارة الثقافة في عهد الإخوان، والذي كان بعد الحفل الذي أحيته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإيمان محي الدين، عازفة الهارب، ونسمة عبدالعزيز، وعازفة الماريمبا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون حفل الدكتورة إيناس بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى.

حضور الوكالات العالمية للحفل

وأضاف “الصريطي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحفل تم بحضور وكالات الأنباء العالمية، وتم عمل لقاءات معهم، ووصل الحدث للعالم، أنهم يحتفلون بيوم الموسيقى العالمي ويرفضون الاستسلام واعطى بعدًا جيدًا، وكانت هذه هي الحالة الفنية.

وعن دور النقابات في الاعتصام قال: “النقابات كانت تساهم بالدعم من ناحية الإعاشة فنقابة السينمائيين، والممثلين، كان هناك تعاون منهما، وكانت مكانًا لدعم وتنظيم الوقفة والبيانات كانت تخرج من النقابات ويتم الأخذ بها، وبهما يستطيعون إرسال الرسائل لكل أعضاء النقابة عن موعد الانطلاق”.