الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الأحد 11 يونيو 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع " Astrology" حظك اليوم الأحد 11 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية، والتي جاءت على النحو التالي:


السرطان: 
قد تشعر بالإحباط من عدم قدرة شخص مهم على فهم حالتك المزاجية، وقد يظهرون لك بطريقة سطحية أو غير حساسة، مما يجعلك تشعر بالإهانة أو المهانة.

حافظ على هدوئك ولا تستسلم للغضب أو التصرف بعدوانية، حاول التواصل بوضوح وصدق عن مشاعرك واحتياجاتك، واطلب منهم أن يحترموا حدودك. إذا لم يستجيبوا بشكل إيجابي ، فقد تحتاج إلى إعادة تقييم العلاقة ومدى أهميتها بالنسبة لك.

 

العقرب: 
قد تشعر بالإحباط من عدم قدرتك على تحقيق أهدافك أو إنجاز مشاريعك في الوقت المحدد، وقد تواجه بعض الصعاب في العمل ومع التعامل مع شريك الحياة، لذا كن حذر بشكل كبير.

كن صادقًا مع نفسك واستمع إلى بوحك الداخلي، فقد تستفيد من الحصول على مساعدة أو دعم من شخص موثوق أو محترف.

 

الحوت: 
قد تشعر بالإحباط من عدم قدرتك على فهم نفسك أو إيجاد معنى لحياتك، وقد تشعر بالضياع أو الفراغ أو الإحباط، وقد تحتاج إلى إعادة اتصال بروحانيتك أو إبداعك أو شغفك، حاول الانغماس في الأنشطة التي تغذي روحك وتزيل ضغوطات الحياة.


صفات الأبراج المائية:
يتمتع بالشعور العميق والحساسية، ويميل إلى المشاعر القوية والتعلق العاطفي، كما أنه عادة ما يكون رومانسي ومخلص في العلاقات العاطفية، فهو شريك حياة جيد يحافظ على العلاقات الزوجية.

يمتاز بقوة وشخصية قوية، يحب التحكم ويفضل السيطرة على الأمور، يملك حسًا تفصيليًا للغاية ويتمتع بحدة تفكير وذكاء فائق، يجعلهم متميزون عن غيرهم من مواليد الأبراج الفلكية الأخري.


يتميز بالرومانسية والإحساس العميق بالمشاعر، ويفضل العمل في الظلام وليلاً، يحب الإبداع والفن والأعمال الروحانية، لذا فهم من الشخصيات المبدعة.

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