السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف الحسيني ناعيا جورج إسحاق: من أخلص الناس وأكثرهم تمسكًا بمبادئه

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

وقال الحسيني، خلال تقديم برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، إن جورج إسحاق من أخلص الناس وأشرفهم وأكثر الناس تمسكًا بمبادئه، وأنه بخبرته الطويلة لم يكن لديه مشكلة في التعامل مع كل الأجيال الأصغر يسمع منهم ويتناقش معهم.

وأضاف: "جورج كان حبيب الكل، حظي الحلو في الحياة إن كنت قريب جدا منه".

ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار قرر تأجيل موعد بدء جلسات الحوار الوطني غدا الأحد 11 يونيو، ليبدأ الساعة 2 ظهرا، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركين في الجلسات لحضور مراسم تشييع جثمان الراحل الغالي والقائد السياسي الوطني الكبير والمخلص، والشريك في الحوار منذ بدايته، جورج إسحاق.

يوسف الحسيني جورج إسحاق التمسك بالمباديء وفاة جورج إسحاق

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