السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شاب أطلق الرصاص على مواطن في منطقة الوايلي

ضبط
ضبط

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، من القبض على متهم قتل شاب رميًا بالرصاص في منطقة الوايلي نتيجة خلافات سابقة.

كانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الوايلي مفاده مقتل شاب بطلق ناري في أحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين من المعاينات الأولية مقتل  شاب إثر إصابته بعدة طلقات نارية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك الواقعة، وتبين من التحريات تبين قيام آخر بإطلاق النار على المجني عليه من سلاح ناري.

على الفور تم القبض على المتهم ويقوم رجال المباحث بالوايلي بجمع التحريات حول الواقعة وملابساتها، وتم  التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف مُلابساتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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