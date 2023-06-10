السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مساعد وزير التموين يؤكد: انخفاض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة تطرح اللحوم في المنافذ بسعر 195 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن كل يوم يتم طرح لحوم 150 ذبيحة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم الاتفاق على شراء 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، على أن يتم نقلها إلى مصر عن طريق النقل البحري، موضحًا أنه تم استبعاد الاستيراد من تشاد بسبب ارتفاع التكلفة نتيجة النقل الجوي.

ولفت إلى أنه على مسئوليته الشخصية ستنخفض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، وأن الأسعار لن ترتفع كما يتوقع البعض، نتيجة وجود إتاحة في السوق الفترة المقبلة، منوهًا بأن مصر تستهلك سنويا 1.4 مليون طن سنويًا من اللحوم.

إبراهيم عشماوي وزير التموين اللحوم أسعار اللحوم عيد الأضحى

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

بالأرقام| خطة الدولة للتوسع فى إتاحة المستشفيات.. منظومة متكاملة لخدمة المواطن

«تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد».. الرئيس السيسى وجني ثمار تطوير منظومة العدالة

بتوجيهات رئاسية.. مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية