مساعد وزير التموين يؤكد: انخفاض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة تطرح اللحوم في المنافذ بسعر 195 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن كل يوم يتم طرح لحوم 150 ذبيحة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم الاتفاق على شراء 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، على أن يتم نقلها إلى مصر عن طريق النقل البحري، موضحًا أنه تم استبعاد الاستيراد من تشاد بسبب ارتفاع التكلفة نتيجة النقل الجوي.

ولفت إلى أنه على مسئوليته الشخصية ستنخفض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، وأن الأسعار لن ترتفع كما يتوقع البعض، نتيجة وجود إتاحة في السوق الفترة المقبلة، منوهًا بأن مصر تستهلك سنويا 1.4 مليون طن سنويًا من اللحوم.