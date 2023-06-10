السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. أستون فيلا يعلن التعاقد مع يوري تليمانس في صفقة انتقال حر

يوري تليمانس
يوري تليمانس

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، التعاقد مع البلجيكي يوري تليمانس، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


ورحل تليمانس عن صفوف فريق ليستر سيتي عقب نهاية عقده مع النادي.


ونشر أستون فيلا بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التوقيع مع يوري تليمانس في صفقة انتقال حر.

 

ولم يكشف النادي في البيان المنشور عبر موقعه عن مدة التعاقد مع اللاعب البلجيكي صاحب الـ26 عامًا.

 

يوري تليمانس بدأ مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق أندرلخت للشباب وتدرج في مراحله العمرية حتى صعد للفريق الأول في صيف عام 2013 وقضى 4 مواسم بقميص الفريق قبل الانتقال لنادي موناكو الفرنسي خلال صيف 2017 وقضى موسمين بصفوف الفريق قبل أن ينضم لليستر سيتي في شتاء 2019 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قبل الانتقال رسميًا في صيف 2019.


وأنهى أستون فيلا الموسم المنقضي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في المركز السابع بعد حصوله على 61 نقطة، وضمن التأهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

استون فيلا يوري تليمانس تليمانس الانتقالات الصيفية الجارية الدورى الانجليزى

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