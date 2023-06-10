بعد انسحاب فيلم "ع الزيرو".. تعرف على قائمة أفلام عيد الأضحى (فيديو)

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بأفلام جديدة من المقرر طرحها ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، بجميع دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول الأخرى.

ويرصد “الدستور” في التقريرالتالي قائمه أفلام عيد الأضحى بعد إعلان الشركة المنتجه لفيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان ونيللي كريم عدم طرحه في موسم العيد.

فيلم بيت الروبي

يعرض فيلم بيت الروبي في يوم 21 يونيو المقبل ويستمر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى ويشارك في بطولته كل من:

كريم عبد العزيز

كريم محمود عبد العزيز

نور اللبنانيه

تارا عماد

شريف دسوقى

حاتم صلاح

محمود السيسى

قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش

إخراج بيتر ميمى

فيلم البعبع

يعرض فيلم البعبع ضمن موسم أفلام عيد الأضحى ويشارك في بطولته كل من:

أمير كرارة

ياسمين صبري

باسم سمرة

محمد عبدالرحمن توتا

محمد أنور

عباس أبو الحسن

تأليف ايهاب بليبل

إخراج حسين المنباوي

فيلم البعبع تدور ـحداثه الفيلم في إطار أكشن لايت كوميدي وتقع طبيبه صيدلانية في حب المجرم سلطان الذي يقرر التوبة وترك الإجرام ويواجه مع صديقه سوكا العديد من المواقف التي تغير مجرى اﻷحداث رأسا على عقب.

فيلم تاج

يعرض فيلم تاج ضمن موسم أفلام عيد الإضحى ويشارك في بطولته كل من:

تامر حسني

دينا الشربيني

محمد لطفي

سوسن بدر

شيرين

ولاء مرسي

هالة فاخر

إياد نصار

محمد عبدالرحمن

من تأليف وبطولة تامرحسني

وإخراج سارة وفيق

فيلم بيت الروبي تدور أحداثه في إطار كوميدي لايت حول شخصية إنفلونسر شهير يحسده كريم عبد العزيز يعيش مع زوجته وشقيقه الأصغر حياع بسيطه هادئة لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تعكر صفو حياتهما فيفكران في امر خطير عواقبه عديده.

فيلم مستر إكس

يعرض فيلم مستر إكس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى ويشارك في بطولته كل من:

أحمد فهمي

هنا الزاهد

أوس أوس

بيومي فؤاد

محمد أنور

محمود حافظ

رحاب الجمل

أمير شاهين

قصة أماني التونسي

فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود

إخراج أحمد عبدالوهاب

فيلم مستر إكس تدور أحداثه حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم والمحافظه على حقوقهم.