السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق نصير يطالب الدول العربية بالانضمام إلى المحكمة العربية للتحكيم

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، على أهمية وضرورة إنشاء جهاز للتسويق العربي للاستفادة من المنتجات التي تقوم على تصنيعها الدول العربية والاستفادة من المزايا النسبية بين الدول العربية، حيث إن الكثير منهم يقوم بتصنيع العديد من المنتجات الجيدة التي تصلح للأسواق العربية وتكون بديلا عن الاستيراد خارج القطر العربي.

وشدد على أهمية إنشاء هذا الجهاز العربي في هذا التوقيت تحديدا أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال جلسة البرلمان العربي العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث بمقر جامعة الدول العربية برئاسة  النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

حيث رحب اللواء طارق نصير بعودة تمثيل دولة سوريا في جامعة الدول العربية ومشاركة أعضاء مجلس الشعب السوري في جلسة البرلمان العربي بعد غياب نحو 12عاما.

وطالب نصير الدول العربية الانضمام إلى المحكمة العربية للتحكيم لأنها الخيار الأمثل والأسرع لرجال الأعمال والمال لفض نزاعاتهم بالطرق البديلة حيث إن المحكمة العربية للتحكيم تعد أحد متطلبات التعاون العربي من أجل التنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لإيجاد تكامل لمواجهة كافة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليميا ودوليا.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للأمانة العامة للبرلمان العربي على ما قامت به من جهود خلال دورة الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

التكتلات الاقتصادية التعاون العربي الفصل التشريعي اللواء طارق نصير المحكمة العربية للتحكيم حزب حماة الوطن مقر جامعة الدول العربية

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