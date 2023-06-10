السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: الرئيس السيسى أمين على مصر أكثر ممن سبقوه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمين على هذه الأمة أمانة لم نشهدها فيمن سبقوه، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عاد من جولة إفريقية أمس وبعدها بـ5 ساعات فقط قام بجولة تفقدية للكلية الحربية.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هذا مؤشر على أن الرئيس يعمل بشكل دائم ومستمر، لافتًا إلى أن السيسي تحدث مع طلاب الكلية الحربية حول أهمية زيارته للدول الإفريقية، وكيف تتعامل مصر مع الدول الإفريقية، لأنه حريص على أن يعرف الناس ما يقوم به أولًا بأول.

وأكد محمد الباز، أن هذه الزيارة للكلية الحربية تأتي من منطلق رغبة الرئيس في رفع درجة الوعي لدى هؤلاء الطلاب بالقضايا العامة المجتمعية التي تحيط بالبلد، منوهًا بأن الرئيس عندما تحدث عن الأزمة الاقتصادية، فهو يريد وضع المصريين معه فيما يحدث بالبلد ويطلعهم على آخر التطورات.

ولفت إلى أن كلام الرئيس عن الأزمة الاقتصادية مهم لأن ناس كثيرة معنية بآثار الأزمة الاقتصادية، دون أن تكون معنية بأسبابها، وكيف صمدت مصر أمام الأزمة رغم ضراوتها.

وتابع: "الحمد لله مصر مفيش فيها حوادث بشعة نتيجة الأزمة الاقصادية مثل سرقات أو جرائم قتل، وهناك تفهم للأمر ومحاولة لتسيير الأمور".

محمد الباز عبد الفتاح السيسي جولة افريقية الكلية الحربية اخر النهار

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