حفل فني لفرقة "الإنشاد الدينى" بدار الأوبرا.. 26 يونيو

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا فنيًا ضخمًا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية، يوم الإثنين الموافق 26 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة، منها: "فازوا بنيل الأماني، مدد يا نبي، سلام على النبي، أنا بمدح النبي، يا عاشق، قد تمم الله مقاصدنا، طلع البدر علينا، إلى رحاب يثرب، سبحانك الله، كن مع الله، صلوات الله على الهادي، اشهدوا، كم ناشد المختار، محمد يا رسول الله، أسماء الله الحسني".

أداء نجوم الفرقة وهم المطربين حسام صقر، ولاء رميح، بلال مختار، تامر نجاح، طه حسين، أحمد حسن، حسام صالح، وأحمد العمري.

يشار إلى أن فرقة الإنشاد الديني قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، وشاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.