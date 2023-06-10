شعبة الدخان: لم يتم غلق الشركات المنتجة والارتفاعات الجنونية شجع تجار

علق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على ارتفاع أسعار السجائر بدون قرارات رسمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه لم يتم غلق الشركات المنتجة ولكن هذه الارتفاعات الجنونية نتيجة لشجع التجار.

وأضاف أن البطء في اتخاذ القرار هو سبب الأزمة، نتيجة تباطؤ السداد والتحقق الضريبي من وزارة المالية، موضحًا أن الشعبة قدمت اقتراحًا للمحافظة على الطبقات البسيطة والمتوسطة وتحقيق مكاسب متوازنة من قِبل الشركات.

وتابع: "التاجر عارف إن في زيادة في ميزانية السنة القادمة، فقام بتحقيق مكاسب جنونية لحين تطبيق الأسعار الجديدة، وعشان كده التجار خزنت في مخازن لحد تطبيق الزيادة".