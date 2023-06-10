السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

“ثقافة الإسكندرية” تنظم عددا من الفعاليات لأبناء مناطق الإسكان الآمن

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية عددا من الفعاليات، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المقدمة لأبناء مناطق ومدن الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

تضمنت الفعاليات ورشة تصميم جدارية عن قاع البحار، بمدرسة الشهيد محمد محمود الابتدائية والاعدادية، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمدينة بشاير الخير ٣-٥.

قام بتدريب الأطفال كل من سحر الملاح مسئول المواهب بالفرع والفنانة مي أحمد والفنان مهاب السنباوي، وتم خلالها تنفيذ الجدارية باستخدام الكانسون الملون وألوان الأكريليك والاويل باستيل بحضور د. نادية حسن مدير المدرسة، وإبراهيم محمد مدير المواهب بإدارة غرب التعليمية.

واختتم اليوم بمسابقة في المعلومات العامة إشراف عبير عمرو مسئول العلاقات العامة، تلاها توزيع كتيبات على الفائزين من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما أقام بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "صحتي في أكلتي" بمدينة بشاير الخير ٥. أدارتها د. هدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق وعضو مجلس نقابة الصحفيين.

تحدثت خلالها د. عزة عبد الله ماجستير التغذية العلاجية بالمعهد العالي للصحة، عن أهمية تناول الغذاء الصحي وأهم العناصر التي تساعد لبناء العظام والأسنان، مؤكدة على أهمية ممارسة الرياضة، والبعد عن اللحوم المصنعة واستبدالها باللحوم أو بالبيض الذى يحتوى علي فيتامينات مرتفعة. وأكدت في ختام حديثها على أهمية تناول وجبة الإفطار للحصول على الطاقة طوال اليوم.

كما قدمت د. هدي الساعاتي مجموعة من الإرشادات الصحية لبناء جسم سليم منها تجنب الأكلات السريعة، والحرص على تناول الخضروات والفواكه بدلا من الحلويات التي قد تصيب الأطفال بالسمنة.     

هذا وقد أشادت د. سوزان جعفر رئيس مؤسسة سيدتي للتنمية المستدامة، بالجهود المبذولة لرعاية أطفال مدينة بشاير الخير كونهم نواة المستقبل.

تلى ذلك ورشة فنية لعمل سبح بأشكال مختلفة بالخرز الملون " تدريب هند محمد مسئول نادي المرأة.

جاء ذلك بالتعاون مع صحة غرب وإدارة أوقاف غرب، بحضور د.ريهام نبيل من إدارة تنظيم الأسرة بحي غرب، ووفاء جعفر الأمين العام بجريدة الشروق.

نظم الفعاليات فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وجاءت ضمن البرامج الثقافية المقدمة لمناطق الإسكان البديل بإشراف د جيهان حسن، حيث تهدف قصور الثقافة إلى تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في كافة المناطق الجديدة الآمنة، والحصول على حياة كريمة.

فرع ثقافة الإسكندرية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الإسكان الآمن بديل العشوائيات مسئول المواهب بالفرع العلاقات العامة

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