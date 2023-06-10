السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إقبال جماهيري كبير على العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة" بـ"23 يوليو" (صور)

العرض المسرحي الزيارة
العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة"

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، أمس الجمعة، إقبالا جماهيريا كبيرا على العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة"، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، والمقرر أن تستمر عروضه حتى يوم 12 من الشهر الحالي.

قد تكون صورة ‏‏٥‏ أشخاص‏

تدور أحداث "الزيارة الأخيرة" المأخوذة عن قصة للكاتب والرسام السويسري فريدريش دورينمات حول شرط غريب تشترطه سيدة ثرية من أجل إقامة عدد من المشروعات في قرية فقيرة يعاني أهلها من البؤس، حيث تطالبهم بقتل أحد أفراد القرية، لكنها تقابل بموجة من الرفض الشديد من قبل أهالي القرية، فيما يحاول بعض الأشخاص إقناع السيدة الغنية بالتغاضي عن هذا الشرط المريب، حتى تتكشف بعض الأمور التي تكشف عنها أحداث المسرحية.

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العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة" من بطولة فرقة مسرح 23 يوليو المسرحية، ومن بينهم: سيد الحسيني، محمد العطافي، شدى عصام، سلمى كريم، أحمد صالح، عبد العزيز خفاجي، أحمد زكي، دراماتورج حسام العجوز، ألحان أحمد الشريف، أشعار مجدي الحمزاوي، ديكور محمد غانم، كوريوجراف وإضاءة إبراهيم الطنطاوي، مخرج منفذ أحمد عبد السلام، ومن إخراج عبد الرحمن سالم.

قد تكون صورة ‏‏١٣‏ شخصًا‏

وشهد العرض المسرحي توافد العديد من أهالي محافظة الغربية لمشاهدة العرض وسط حضور للجنة التحكيم برئاسة المخرج أحمد البنهاوي، والناقدة الدكتورة داليا همام، ومهندس الديكور أحمد نور، وسمر الوزير، فيما تضمنت الليلة تكريما خاصا لروح الفنان والمخرج المسرحي الراحل مسعد الطنباري، وذلك من خلال عرض فيلم تسجيلي ضم أبرز المحطات في حياة الراحل، مع عرض مقتطفات لأبرز أعماله المسرحية والتليفزيونية، ومن بينها: مغامرة رأس المملوك، النار والزيتون، الرجل اللي قال بم، وفاوست والأميرة الصلعاء.

قد تكون صورة ‏‏دراسة‏ و‏حشد‏‏

يذكر أن العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وتأتي ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

الزيارة الأخيرة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة المحلة الكبري فريدريش دورينمات

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