السبت 10 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

قبل الامتحان.. طالع مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 pdf

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن كتيبات المفاهيم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 والتى تنطلق يوم 12 يونيو الجارى على أن تنتهى 15 يوليو.

 مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023 pdf

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الرابط الخاص بكتيب المفاهيم للثانوية العامة 2023 وهذا الكتيب فى جميع المواد لكل الشُعب والرابط الخاص به هو https://moe.gov.eg/ar/openbook-books/

 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن معلومات كاملة خاصة بكتيب المفاهيم الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أن كتيب المفاهيم والذى يتاح لطلاب الثانوية العامة أداء الامتحان به.

 مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2023  

 

وعن كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2023، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه لا يتضمن أو يشمل إجابات عن الأسئلة أى لا توجد به إجابات صريحة وواضحة عن الأسئلة وإلا اعتبر هذا الأمر تقنينا للغش، بالاضافة إلى أنه يوجد تشديدات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تكون هناك أعداد كافية من كتيبات المفاهيم فى اللجان لمساعدة الطلاب.

                            

وبحسب ما أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أشار إلى أن كتيب المفاهيم هدفه توفير القواعد والقوانين التى يجب على الطالب حفظها لاستخدامها فى إجابة بعض الأسئلة حيث أنه وسيلة لتوصيل الطالب للمعلومة الصحيحة والإجابة المطلوبة، وهى امتدادا لنظام امتحانات الاوبن بوك. 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن استعدادها الكامل لامتحانات الثانوية العامة 2023، وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سوف يحصل كل طالب في الثانوية العامة على حقه كاملا، سواء في التصحيح أو عدم وجود غش أو جروبات لتصوير ونشر الأسئلة، مشددا على أن هناك إجراءات وطرق مبتكرة لمواجهة الغش لن يتم الإعلان عنها.

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