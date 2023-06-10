حلم طال انتظاره 15 عاما.. الأجهزة التنفيذية بالفيوم تُسلم موقع مستشفى يوسف الصديق

كان حلم مستشفى مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم يُنتظر منذ 15 عامًا، وذلك بعد توقف العمل به منذ إنشائه. واليوم، يقوم رئيس المركز بتسليم الموقع لضمان سرعة التشغيل والبدء في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وتعتبر المستشفى أهم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتخدم أكبر مركز بالمحافظة، تبلغ المساحة المقامة عليها 4200 متر مربع، ومكونة من 5 طوابق، وقامت الأجهزة التنفيذية بخطوات جادة لإعادة الحياة للمستشفى، الذي تم الانتهاء من إنشائه عام 2008 ولم يتم تشغيله حتى الآن، بسبب نقص التجهيزات الطبية.

وتابع الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، اليوم السبت، كافة الإجراءات لتسليم موقع المستشفى للإسراع من التنفيذ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبالتنسيق مع الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم والمهندس محمد السيد مدير المراقبة العامة الزراعية.

جرى الالتزام بالوعد المقدم للمواطنين بالعمل المستمر والمثابرة لإنجاز المشروع الهام. أكد رئيس مدينة يوسف الصديق أن هذا المشروع يمثل تطورًا هامًا للمدينة ويشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة. تم البدء في هذا العمل بفضل جهود مستمرة وتنسيق على مدار عدة أشهر، حيث تعاونت عدة جهات حكومية لتسريع التنفيذ تحت إشراف المحافظ. يعتبر هذا المشروع ذو أهمية كبيرة للمواطنين، حيث سيساهم في تحسين الخدمات الصحية وتقديم خدمات أخرى متنوعة.