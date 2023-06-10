الجزارون لـ"الدستور": نستعد لضغط عيد الأضحى بالذبائح اليومية

يتوافد العديد من المواطنين على محال الجزارة لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء، استعدادًا لعيد الأَضحى المبارك 2023، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 28 يونيو 2023، الأمر الذي يزيد الضغط على محال الجزارة، بسبب الإقبال الكبير على شراء اللحوم، ورغبة المواطنين في تجنب الزحام والتكدس الذي يسبق أيام عيد الأضحى.



في هذا التقرير رصدت "الدستور" استعدادات الجزارين للضغط الكبير في الفترة الراهنة، وكيفية تعاملهم مع المواسم، والأعياد، وطرق تغلبهم على عملية الشراء المتواصلة من المواطنين.



قال أحمد محمود، أحد أصحاب محال الجزار، في منطقة الزهراء، التابعة لحي العمرانية الغربية، التابعة لمحافظة الجيزة لـ"الدستور"، إنه استعد لعملية التوافد والإقبال الكبير من المواطنين، بتجهيز العديد من المواشي للذبح اليومي في السلخانات، والمجازر الرسمية، وذلك لأن العجل الواحد يباع في يوم أو يومين على الأكثر، معلقًا: "علشان كده انا بحاجة للذبح بشكل شبه يومي، علشان ألبي حاجة الأهالي والزبائن الذين يتعاملون معي بشكل دوري".



وأوضح عبدالله أحمد، صاحب أحد محال الجزارة في شارع زين العابدين، في حي السيدة زينب، في محافظة القاهرة، لـ"الدستور": أنه يتعامل مع حالات الضغط الكبيرة من خلال أخذ طلبات الزبائن الذين يحتاجون كميات كبيرة، ويسلمها لهم في اليوم التالي، لتجهيزها، وتحضريها، مشيرًا إلى أن باقي الزبائن الذين لا يحتاجون كميات كبيرة يحصلون عليها في وقتها، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تسهل عليه في مهامه اليومية بشكل كبير".



وقال عامري محمد، أحد أصحاب محال الجزارة، في منطقة زينهم، التابعة لحي السيدة زينب في محافظة القاهرة لـ"الدستور" إنه يذبح بشكل يومي، لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الإقبال لازال متوسط، ولم نشهد حالات الضغط الكبيرة التي تسبق العيد كل عام.