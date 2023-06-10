أحمد عفت لـ"الدستور": نقل حفل العندليب على «الحياة» يهدف لنشر الوعى والفنون الجادة

أعرب المطرب الأوبرالي أحمد عفت، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها على حفل ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذي أقيم مساء أمس على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وأحيته فرقة عبدالحليم نويرة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

لقب "عندليب الأوبرا المصرية" شرف ووسام على صدرى

وأضاف "عفت" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه اعتاد الغناء للعندليب وتربى على روائعه الغنائية منذ نعومة أظافره، لدرجة أنه تأثر به بشكل كبير جعل الجمهور يلقبه بـ"عندليب الأوبرا المصرية"، مؤكدًا أنه فخر كبير له هذا اللقب والتشبيه، بمثابة وسام على صدري، خاصة أنه يسعى دائمًا بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار، فقد اشتهر عفت، بتقديم روائع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بأسلوب متفرد حتى استطاع أن يحصد هذا اللقب.

نقل حفلات الأوبرا للجمهور خطوة إيجابية للحفاظ على التراث الغنائي

وأشاد "عفت" بعرض الحفل حصريا على قناة "الحياة"، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية للغاية للحفاظ على التراث الغنائي ونقل الفنون الجادة للجيل الجديد بشكل مباشر لمن لا يستطيع الذهاب إلى الأوبرا، خاصة أن الحفل رفع لافتة كامل العدد، كما أنه وسيلة لاتساع الساحة أمام أبناء الأوبرا، تحديدًا لتسليط الضوء عليهم بشكل أكبر وطريقًا آمنًا للعبور إلى الجمهور والدفاع عن التراث الموسيقي العريق، مشيدا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي والثقافة والفنون الجادة للجمهور.

كان المطرب أحمد عفت، قد تعلم أصول الموسيقى العربية، عندما التحق بدار الأوبرا المصرية، عام 1995، وخضع لعدة اختبارات دامت لمدة عامين، وكان دائم التفوق والقبول من رؤساء اللجان، فقد وقف أمام عدة لجان ضمت أساتذة كبارًا من ملحني العصر الذهبي، من بينهم المايسترو سليم سحاب، والدكتورة رتيبة الحفني، ونجح عفت، فى كل الاختبارات وتم اعتماده مطربًا بالإذاعة والتليفزيون بشهادة كبار الملحنين أمثال عبدالعظيم محمد، حلمي بكر، محمد سلطان، والتحق أحمد عفت، بكورال الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو سليم سحاب عام 1997.

وأحيا مؤخرًا أحمد عفت حفل تكريم عبدالحليم حافظ في لبنان، ممثلًا لمصر بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، ويشارك بشكل دائم في سلسلة حفلات العندليب الاسمر على مسارح الأوبرا جميعها.

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