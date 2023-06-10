السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الإسكوا" تعقد اجتماعًا لتعزيز العمل المناخي في المياه والطاقة 20 يونيو

الإسكوا
الإسكوا

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، يوم 20 يونيو 2023، اجتماعًا لممثلي البلدان الأعضاء لمناقشة التقدم المحرز في العمل المناخي والتحديات التي تواجه هذه الجهود في المنطقة العربية، ولا سيّما في قطاعَي المياه والطاقة. 

وأكدت "الإسكوا" أن المجتمعين سيناقشون الأولويات الإقليمية والوطنية مع اقتراب أسبوع المناخ الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ومن المقرر أن يفتتح أعمال الاجتماع كارول شوشاني شرفان، مديرة المركز العربي لسياسات التغير المناخي، ومديرة مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الاسكوا، كما يشارك في الاجتماع طارق صادق، مسؤول أول للشؤون الاقتصادية بالمركز العربي لسياسات التغير المناخي، وراضية سيداوي رئيس قسم الطاقة بمجموعة تغير المناخ واستدامة المواد الطبيعية في الإسكوا، وزياد خياط، مسؤول أول للشؤون الاقتصادية بقسم المياه في الإسكوا. 

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع مجموعة باثفايندر "من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة"، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومنظمة أوكسفام، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، نظم فعاليات المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة بمشاركة وزراء عرب ومندوبين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة وسائر المنظمات الإقليمية، وشبكات المجتمع المدني، ومراكز الفكر الدولية.

وشددت رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا على أنّ "آمال شعوب المنطقة العربية لن تتحقق ما دام هناك عدم مساواة في الغذاء". 

وقالت: "نحن جميعًا مسؤولون أمام شعوبنا، وواجبنا العمل سويًا للحدّ من أوجه اللامساواة، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية وبيئية جذرية، وتطبيق الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وإعادة النظر في سياساتنا الزراعية والإنتاجية والتجارية، وتعزيز الاستثمار في إنتاجية الأراضي والمياه".

الامم المتحدة الإسكوا العمل المناخى المنطقة العربية المياه الطاقة

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