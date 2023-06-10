السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق المؤتمر الدولي للطب النفسي بجامعة عين شمس 13 يونيو

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، بالتعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي للبحوث النفسية والتدريب بالتعاون مع مركز عكاشة للطب النفسي المؤتمر الدولي الثامن عشر للطب النفسي والدولي السادس لطب نفس الأطفال والمراهقين فى الفترة من ١٣-١٥ يونيو، تحت عنوان "التشخيص الخاطئ في الطب النفسي وآثاره".

وتضم اللجنة الفخرية للمؤتمر نخبة من الأساتذة من بينهما الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب والدكتور  محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ دكتور أسامة منصور، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة دكتورة هبة الله السعيد، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة هالة سويد، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

ويرأس المؤتمر الدكتور مها سيد، أستاذ الطب النفسي بمركز عكاشة للطب النفسي ورئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، والدكتور طارق عكاشه مدير مركز عكاشة للطب النفسي وسكرتير المؤتمر ومدير المركز المتعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عفاف حامد خليل، مستشار المؤتمر وأستاذ الطب النفسي بطب عين شمس.

وصرحت الدكتورة مها سيد بأن فعاليات المؤتمر تنطلق بمركز الدكتور عكاشة للطب النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس يوم ١٣ يونيو الجاري، ويشهد يومي ١٤ و١٥ يونيو إقامة المؤتمر بفندق تريومف بالتجمع.

وأوضحت أن المؤتمر يتضمن عدداً من المحاضرات العلمية والندوات وورش العمل بالإضافة إلى برنامج تدريبي وجلسات علمية ومنتدى علمي ولقاء الخبير، إلى جانب طرح الأبحاث الجديدة وبعض الأنشطة الطلابية، لافتاً إلى أن المؤتمر معتمد من الأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.

وتابعت أن المحاضرة الافتتاحية سيحاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، وتتضمن فعاليات اليوم مجموعة من ورش العمل والمحاضرات، أما على مدار يومي المؤتمر بالفندقن سيتم عقد الفعاليات التي سيشارك فيها نخبة من الأساتذة من داخل وخارج مصر. 

الجمعية العالمية التعليم والطلاب التطوير المهنى التشخيص الدراسات العليا والبحوث الدكتور احمد عكاشة الدكتور محمد الدراسات العليا

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