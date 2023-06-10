تحديد إقامة الصالون الثقافي الرابع لدار الكتب في طنطا

حددت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، موعد إقامة الصالون الثقافي الرابع لدار الكتب في مدينة طنطا، حيث من المقرر أن تستضيف الدار فعاليات صالون ثقافي جديد تحت عنوان "التحول الرقمي والجمهورية الجديدة"، وذلك في تمام الساعة 7 من مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يونيو من الشهر الجاري.

وأوضحت نيفين زايد، مديرة الدار أن موضوع الصالون يأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميًا في كل مناحي الحياة، من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، سعيا منها لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ورفع جودة الخدمات من خلال تحسين بيئة العمل.

وأشارت "زايد" إلى أن الصالون الثقافي سيشهد مناقشة العديد من الجوانب والمجالات التي تمس موضوع التحول الرقمي والإنجازات التي تمت عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمشاركة باقة مميزة من المحاضرين، وهم: الدكتورة أميرة صابر، أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، والكاتبة والمؤرخة الدكتورة بوسي الشوبكي، والدكتورة ريهام السيد غنيم، نائب رئيس حي ثان طنطا، بالإضافة لمشاركة الصحفي علاء شبل، والصحفي محمد عوف.

يذكر أن دار الكتب بمدينة طنطا قد سبق لها عقد العديد من الصالونات الثقافية، وهي: "المشروعات القومية وبناء الإنسان المصري"، و"رؤى مصرية حول الثقافة الإلكترونية ودورها في دعم قضايا المرأة"، فيما عقدت الدار صالونا ثقافيا خلال شهر ديسمبر من عام 2019، تحت عنوان "نهر النيل.. المكانة والمكان".