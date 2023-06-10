السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء مراسم الاحتفال بتوديع الحجاج بمطار القاهرة الدولي (صور)

جانب من الاستعداد
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج

بدأت قبل قليل الاستعدادت الخاصة بمراسم توديع الحجاج بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي،  حيث تقيم وزارة الطيران المدني احتفالية  ضخمة لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م، من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي المصرية،  بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ بعد قليل مؤتمر صحفيا،  يحضره كلا من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويتم على هامش الاحتفالية بالصالة الموسمية  داخل  المخصصة لرحلات الحج والعمرة - بمطار القاهرة، توزيع عدد من الهدايا للحجاج من كبار السن.

ويحضر الاحتفالية قيادات الناقل الوطني مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران،  ولفيف أيضا من قيادات قطاع الطيران المدني.

من جانبه أعلنت مصر للطيران، عدة إرشادات خاصة للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، من المطارات المصرية، كالتالي:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.
- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة. وذلك لضمان سلامة الحجاج.

جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
جانب من الاستعداد لسفر الحجاج
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