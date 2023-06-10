السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الإنجيلية ينعي والدة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء

اندريه زكي
اندريه زكي

نعي الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدة  الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء.

وقالت الإنجيلية في بيان لها بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، أتقدم بخالص العزاء إلى  رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في وفاة والدة سيادته، وتتقدم الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص تعازيها، وأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، ويمنح العائلة الصبر والسلوان.

وكان قد توجه الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بخالص العزاء والمواساة للدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدته الفاضلة.  

وقال الأب فيلبس في بيان له: سائلين الله جل شأنه، أن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، مع خالص الدعاء والصلوات من أجل سيادته ليوفقه الله دائماً في مسؤوليته المرموقة في خدمة الوطن.

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